Российские дистрибуторы готовы обеспечить население техникой Apple

В России огромным спросом продолжает пользоваться техника, производимая американской корпорацией Apple. Однако отмети, что теперь в Россию она официально не поставляется, только через параллельный импорт.

Как сообщает АБН, дистрибуторы не сомневаются в том, что они смогут удовлетворить спрос населения России на продукты Apple за счет параллельного импорта. Одна они отметили, что цены будут не самыми доступными. Также дистрибуторы предупреждают всех желающих приобрести телефоны о том, что при выборе устройства, поддерживающего только виртуальны сим-карты eSIM, можно столкнуться с рядом законодательных проблем. В стране до сих пор не урегулирован данный сегмент.

В МТС отметили, что россияне оформили в 2,5 раза больше предзаказов на технику Apple, чем за аналогичный период осенью прошлого года.

Отмечается, что несмотря на уход компании с российского рынка, их техника до сих пор занимает лидирующие позиции на российском рынке.