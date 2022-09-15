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Российские дистрибуторы готовы обеспечить население техникой Apple

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© Фото: pxhere

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В России огромным спросом продолжает пользоваться техника, производимая американской корпорацией Apple. Однако отмети, что теперь в Россию она официально не поставляется, только через параллельный импорт. 

Как сообщает АБН, дистрибуторы не сомневаются в том, что они смогут удовлетворить спрос населения России на продукты Apple за счет параллельного импорта. Одна они отметили, что цены будут не самыми доступными. Также дистрибуторы предупреждают всех желающих приобрести телефоны о том, что при выборе устройства, поддерживающего только виртуальны сим-карты eSIM, можно столкнуться с рядом законодательных проблем. В стране до сих пор не урегулирован данный сегмент. 

В МТС отметили, что россияне оформили в 2,5 раза больше предзаказов на технику Apple, чем за аналогичный период осенью прошлого года. 

Отмечается, что несмотря на уход компании с российского рынка, их техника до сих пор занимает лидирующие позиции на российском рынке. 

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