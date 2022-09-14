Депутат Госдумы Бессараб рассказала о росте зарплат бюджетников в регионах

С 1 октября 2022 года сотрудники бюджетных организаций станут получать большую зарплату. О росте зарплат, влиянии на реальный сектор и системе определения надбавок рассказала депутат Государственной Думы РФ Светланы Бессараб.

Как сообщает Mash city, Бессараб рассказала, что во многих регионах России уже установили процент повышения реальных заработных плат бюджетников. Она отметила, что рост оклада бюджетников должен повлечь за собой и рост дохода россиян в реальном секторе.

Чиновник считает, что выравнивание по прибавкам должно произойти в течение нескольких месяцев. Также Бессараб заявила, что, несмотря на уход большого количества компаний с российского рынка, государству удалось вернуть уровень безработицы к допандемийному уровню.

Свою заинтересованность в увеличение заработной платы выразили и работодатели в регионах, где наблюдается нехватка кадров.

По словам Бессараб, размер прибавки варьируется от региона к региону в процентном соотношении. Вслед за ростом оклада повышению подлежат премии и другие.