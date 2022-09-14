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Петербуржцам рассказали о позитивных изменениях транспортной реформы

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге завершила транспортная реформа, состоящая из трех этапов. Последний этап был реализован летом 2022 года. Это привело к тому, что на улицах города пропали маршрутки. О других полезных изменениях реформы рассказал эксперт Дмитрий Солонников. 

Как сообщает Neva.Today, по улицам Северной столицы уже разъезжает более 2,5 тысяч лазурных автобусов. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что новые комфортабельные автобусы особенно понравились жителям с ограниченными возможностями, потому что они низкопольные. 

Он сравнивал их со старыми маршрутками. По его мнению, в большинство маршруток инвалиды даже не могли попасть. 

Солонников отметил, что существует проблема с остановками. Далеко не всем ими удобно пользоваться. 

Одни из главных положительных факторов реформы, по мнению эксперта, стало повышение безопасности на дорогах. После того, как на дорогах пропали опасные маршрутки, водителям стало спокойнее. 

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