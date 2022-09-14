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Фонд капитального ремонта планирует заставить подрядчика закупить инвентарь для пострадавшего детского дома на Подольской

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© Фото: скриншот видео ФКР

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В Адмиралтейском районе на Подольской улице залило два помещения детского сада. В результате инцидента пострадало имущество образовательного учреждения. Началось устранение последствий происшествия. Закупкой новой мебели займется подрядчик. 

В воскресенье, 10 сентября, на Подольской, 39 произошла авария во время капитального ремонта систем теплоснабжения. Это привело к тому, что два помещения общей площадь в 60 квадратных метров были залиты водой. 

В Фонде капитального ремонта Петербурга считают, что есть несколько причин произошедшего. Среди них – гидроудар при проведении уличных работ сторонней организацией или дефект материала детали. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало. 

Представитель организации-исполнителя отметил, что на месте круглосуточно работают промышленные осушители. Проводятся работы, чтобы в кратчайшие сроки планируют восстановить деятельность детского сада. 

В Смольном рассказали, что обеспечением выполнения ремонта должен заниматься Региональный оператор. Все работы должны быть выполнены в срок. Также отметили, что заниматься капитальным ремонтом должны организации, которые имеют достаточную квалификацию. 

Планируется, что замену пострадавшей мебели и оборудования оплатит подрядчик. В числе требуемого инвентаря находятся: спальные комплекты, кровати, шкафы и столы. Также должна быть произведена замена всех деталей соединения радиаторов для предупреждения повторной ситуации. 

Отметим, что система отопления не пострадала и готова к полноценному функционированию в любой момент. Это сохраняет возможность подачи тепла. 

Напомним, что Фонд капитального ремонта занимается восстановлением многоквартирных домов в Петербурге. Врио генерального директора фонда стал Дмитрий Шутов. Его назначили в декабре 2021 года. 

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