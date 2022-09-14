В Петербурге на Дворцовой площади к Новому году появится настоящая елка

Время летит незаметно и уже не за горами Новый год. Это приняли во внимание и власти Петербурга, которые начали подготовку к празднику и украшению города. На портале госзакупок уже опубликована информация о тратах правительства.

Как сообщает МК в Питере, власти города на Неве начали полноценную подготовку к празднованию города. Весной, 31 мая, был объявлен конкурс на централизованное оформление Северной столицы. На реализацию идеи планируют потратить свыше 25 миллионов рублей. Власти хотят, чтобы в городе появились искусственные ели по 14 метров каждая, а также одна настоящая.

Смольный требует от подрядчика, чтобы ели в городе установили к 19 декабря. А убрать их должны в ночь на 15 января. Праздничная композиция на Дворцовой площади, скорее всего, будет состоять из настоящей елки высотой не менее 23 метров в дополнение к ней планируют поставить 25 елей от двух до пяти метров.