В Роскомнадзоре рассказали об “утечке” данных в 2022 году

За восемь месяцев 2022 года в сеть утекло свыше 230 миллионов записей с личными данными российских пользователей. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

Как сообщает МК в Новгороде, всего в 2022 году за восемь месяцев Роскомнадзор зафиксировал более шестидесяти утечек записей с личной информацией россиян.

Отмечается, что в Интернет попали не только номера телефонов, адреса и фамилии, но также информация, касающаяся поведенческих особенностей и потребительских предпочтений граждан России.

В Роскомнадзоре обеспокоены тем, что из-за массовых утечек появляются “цифровые портреты” пользователей. Эти данные могут быть использованы для вредоносных действий, как мошенничество, буллинг и другие.

Отмечается также и последняя крупная утечка, произошедшая на сайте нового колеса обозрения “Солнце Москвы”. В сеть утекли личные данные почти трех тысяч российских пользователей.