В Петербурге в 2022 году количество самозанятых выросло более чем на 103 тысячи

Петербург вошел в тройку лидеров по количеству самозанятых в регионе. За восемь месяцев 2022 года их количество выросло более чем на 103 тысячи.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Северной столице стремительно растет число самозанятого населения. Сейчас их в городе насчитывается более 375 тысяч человек. Их ряды в 2022 году пополнили 103 тысячи человек.

По количеству самозанятых Петербург входит в тройку лидеров России после Москвы и Московской области.

В Смольном отметили, что росту количества самозанятых способствует специальный налоговый режим, введенный в 2020 году.

Больше всего самозанятых наблюдается в сферах: такси, доставки товаров, аренды квартир, ремонтных и маркетинговых услуг, а также продажи продукции собственного производства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что российский бизнес не готов переходить на новый налоговый режим.