В Россию начали постепенно возвращаться зарубежные авиакомпании

Иностранные авиакомпании решили поздравить российских туристов возвращением на рынок РФ. Теперь и россиян появилась возможность слетать в Туник. Алжир и Эфиопию.

Как сообщает АБН, тунисская компания Nouvelair приняла решение о возобновление перелетов в Москву и Петербург. Отмечается, что они не совершали авиарейсы в Россию после начала пандемии коронавируса. Однако воспользоваться услугами компании можно лишь в рамках пакетных туров от “Гран Экспресс” или “Экспресс Тур”, стоимость которых начинается от 50 тыс. рублей за человека.

Авиакомпания “Эфиопские авиалинии”, входящая в крупнейший авиационный альянс Star Alliance, также возобновляет авиарейсы в Москву. Стоимость путевки также начинается от 50 тысяч рублей.

Для россиян дешевле обойдется поездка в Алжир, пользуясь услугами африканской авиакомпании Air Algerie. Компания также возвращается на российский рынок. А за путевку гражданам РФ придется отдать от 37 тысяч рублей.