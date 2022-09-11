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Жители Петербурга не согласились с решением КГИОП покрасить дом Бутурлиной в бежевый цвет

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© Фото: скриншот Google Maps

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В КГИОП Петербурга анонсировали покраску фасада дома Елизаветы Бутурлиной на улице Чайковского в бежево-охристый цвет. Сейчас он ярко-бирюзовый. Петербуржцы недовольны таким решением, поскольку в городе и так достаточно «песочных» построек. Исторический объект среди них просто затеряется. 

«Задача любой реставрации — сделать памятник лучше. Замена цвета на песочный сделает хуже. Дом-памятник потеряется в ряду аналогичных зданий желтых оттенков. Исчезнет уникальность здания, которое сейчас в народе называют "Зимний дворец на Чайковского". Считаю, что КГИОП надо изменить решение и сохранить текущий бирюзовый оттенок фасада», — объяснил один из жителей города на Неве. 

По словам координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, в аналогичной ситуации Зимним дворцом в 2019 году был проведен опрос среди общественности, в какой цвет красить здание. Сейчас же КГИОП единолично решает за жителей Северной столицы, каким будет дом Елизаветы Бутурлиной. 

«Пиотровский в свое время когда-то спрашивал у петербуржцев, как быть с этим делом. Ну а КГИОП решил проще — они отколупали кусочек краски, нашли, что он был песочного цвета, и заявляют теперь, что они сделали открытие, хотя это никаким открытием не является, и все это прекрасно знают», — резюмировал Литвинов. 

Ранее горожане много раз подавали жалобы в связи с некачественным ремонтом фасадов исторических зданий, обвиняя КГИОП в некачественном выполнении своих обязанностей. К примеру, чтобы якобы обезопасить прохожих от возможных падений на головы декоративных элементов, их просто ликвидировали. Так, со своим лепным декором расстался доходный дом 1854 года на Колокольной улице. 

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