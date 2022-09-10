Петербуржцам рассказали о пользе имбиря

Имбирь считается одним из незаменимых продуктов для профилактики простуд. Он полезен за счет того, что содержит множество полезных элементов. О его полезных свойствах и способах применения рассказали в Роспотребнадзоре.

Как сообщает МК в Ленобласти, имбирь хорошо способствует борьбе с различными вирусами. Также корень имбиря оказывает отхаркивающее воздействие, которое может помочь облегчить боль человека при простуде горла, кашле или насморке. Однако не стоит употреблять имбирь, если человек страдает повышенной температурой. Имбирь лишь усилит жар за счет согревающих свойств.

Отмечается, что существует два способа применения имбиря. Кусок корня можно просто жевать, что полезные компоненты впитались в слизистую рта. Однако можно сделать и имбирный напиток. Например, нарезать 100 граммов корня имбиря на мелкие кусочки, залить кипятком, а спустя 15 минут добавить мед с лимоном