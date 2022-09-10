Петербуржцам рассказали, как получить финансовую поддержку от государства

В России семьи с детьми, а также пары, ожидающие пополнения могут получить финансовые пособия от государства. Mash city рассказал о подробностях получения денежной поддержки.

Как сообщает Mash city, финансовую поддержку от государства можно получить не только с помощью материнского капитала. Нуждающиеся семьи могут получить целый ряд льгот. Если в выдаче пособия отказали или сумма недостаточна, то можно подать апелляцию на принятое решение.

Беременная женщина, для пересмотра вопроса о пособии, может отправить апелляцию в Пенсионный фонд или на портале Госуслуг.

Для решения вопросов, касающихся детей до трех лет, родители могут обратить в МФЦ, Пенсионный фонд или отделение соцзащиты.

Пособия на детей от трех до восьми лет рассматриваются через Госуслуги.

А для старших детей, до 17 лет, стоит общаться в Пенсионный фонд или через Госуслуги.

Отмечается, что новая заявка подается лишь в случае отказа на предыдущую.