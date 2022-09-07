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В Петербурге зона платной парковки стремительно развивается и уже включает в себя свыше 16 тыс парковочных мест

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© Фото: Baltphoto

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Петербургская зона платной парковки продолжает стремительно развиваться. С 1 сентября в платное парковочное пространство вошли территории “Дворцового округа” и “Муниципального округа №78”. А с 1 ноября войдет и Адмиралтейский район. 

Как сообщает Neva.Today, на территории Дворцового округа и МО №78 обустроили свыше 3000 парковочных мест. Около 10% из них специализированы для инвалидов. 

Всего в зоне платной парковки находятся 211 улиц, которые предоставляют 16 246 парковочных мест для автомобилистов. 

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что с момента начала работы платного парковочного пространства трафик транспорта существенно сократился в Центральном районе. Там теперь легко найти парковочное место, хотя ранее район отличался запаркованностью, особенно Дворцовый округ и МО №78. 

С 1 ноября в зону платной парковки войдут 153 улицы Адмиралтейского района. А с 2023 к парковочному пространству присоединятся Василеостровский и Петроградский районы. 

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