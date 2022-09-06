Руководитель разработки консолей PlayStation 4 и 5 объявил о том, что он покидает компанию Sony

Руководитель компании Sony Interactive Entertainment (SIE) Масаясу Ито сообщил о том, что собирается оставить свою работу в компании. Он руководил разработкой PlayStation 4 и 5. В SIE он проработал более 35 лет.

Как сообщает AllNW, Масаясу Ито планирует полностью сложить свои полномочия и покинуть компанию 1 октября.

Отмечается, что Ито отдал компании 35 лет своей жизни. Начал он свой путь в Sony с разработок аудиооборудования для автомобилей. Однако в 2000 году решил кардинально изменить свое направление работы. Масаясу перешел в игровое подразделение, где добился значительных успехов. Он стал руководителем компании во время того, как велась разработка PlayStation 4.

Масаясу Ито помог SIE вывести на рынок такие продукты, как PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Также уже известно предполагаемый наследник Ито на посту руководителя. Им станет другой вице-президент компании Лину Тао.