Продукция трех компаний удостоилась “Ленинградской марки качества”

Товары Ленинградской области были удостоены знака “Ленинградская марка качества”. Знак получила продукция трех компаний.

Как сообщает ИВБГ, в Ленинградской области была отмечена продукция компаний «Мясной дом Ивановых», «Петротрал 2» и «Фабрика домашних солений». Она удостоилась знака добровольной сертификации “Ленинградская марка качества”.

Председатель комитета по АПК Олег Малащенко отметил, что этот знак был разработан для того, чтобы засвидетельствовать высокое качество продукции, производимой в Ленобласти. Он выразил надежду, что потребители будут искать и покупать товары с “Ленинградской маркой качества”.

Напомним, что “Ленинградская марка качества” появилась в регионе в феврале 2021 года. Она выдается на год с возможностью последующего продления. Знак размещают на упаковке продукции, чтобы потребитель был уверен, что он покупает качественный товар.