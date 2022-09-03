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Жетон в метро в 2025 году может подорожать до 76 рублей

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцы могут столкнуться с увеличением цен на проезд в метро. Стоимость жетона в 2023 году может составить 70 рублей, а в 2025 году — 76 рублей. 

Как сообщает АБН, Северная столица в следующем году может столкнуться с ростом цен на проезд в метро. Разовая поездка подорожает на 5 рублей. Так, жителям и гостям Северной столицы придется потратить 70 рублей, чтобы воспользоваться подземным транспортом. Правительство Петербурга зимой установит окончательные тарифы на пользование общественным транспортом. 

Отмечается, что рост цен на метро петербуржцы будут наблюдать каждый год. Так, в 2024 году стоимость жетона может составить 73 рубля, а в 2025 году за разовый проезд придется отдать 76 рублей. 

Напомним, что в Петербурге стабильно проводят работы по обновлению метрополитенов, чтобы создать комфортные условия для жителей и гостей города. 

Например, недавно начался капитальный ремонт станции “Улица Дыбенко”. 

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