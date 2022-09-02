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Эксперт считает, что китайские запчасти не хуже оригинальных

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© Фото: Baltphoto

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Российские автомобилисты столкнулись с тем, что оригинальные производители комплектующих для их автотранспорта покинули российский рынок на фоне санкций. Успокоить обеспокоенных россиян решился автоэксперт Дмитрий Попов, который рассказал, где брать нужные детали. 

Как сообщает Mash city, Попов заверил, что спокойно относится к аналогам, привезенными из Китая. Он отметил, что сейчас их аналогов на рынке очень много. Также эксперт подчеркнул, что никогда не воспринимал оригинальные запчасти “как икону”. 

Попов уверен, что китайские партнеры сейчас производят товары, которые не уступают по качеству оригинальным запчастям. 

По его словам, китайские производители научились делать очень качественные тормозные колодки, шаровые опоры и рычаги подвески. Также Попов уверен, что некоторые детали даже лучше оригинальных. В качестве примера он привел свой автомобиль марки Renault. Он рассказал, что деталь правого крыла от китайского производителя удалось установить легче, чем фирменную. 

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