В ЖК "Цивилизация на Неве" изуродовали парадную и сломали лифт

В элитном жилом комплексе “Цивилизация на Неве” на Октябрьской набережной неизвестные разгромили парадную и отключили отопление в доме. Из-за этого пострадали жильцы.

Об инциденте рассказали жители в сообществе "ЖК Цивилизация на Неве | Цивилизация | ЛСР" в социальной сети "Вконтакте". С утра они почувствовали холод в своих квартирах. Оказалось, что в доме отключено отопление. Кроме этого, стены парадной были исписаны и облиты маслом и водой с пеной. Лифты в доме не работали из-за испорченных источников питания.

Очевидцы разместили фотографии из разрушенной парадной. С их слов, судя по посланиям, оставленным на стенах, погром в подъезде устроили строители, которым не заплатили за работу.

Сейчас лифты просушивают, а подача отопления восстановлена.