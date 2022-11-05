Петербург перейдет на новую систему уборки снега

В Смольном объявили о готовности уборочной техники к зиме. В 2022 году город уже перейдет на новую систему уборку снега во дворах.

Как сообщает пресс-служба Правительства Петербурга, уборкой займутся городские организации. Процесс перехода к новой системе займет около полутора лет.

За год город закупил 1186 единиц российской и белорусской техники. Также приобрели 400 единиц навесного оборудования. За историю Петербурга госзакупка стала самой масштабной.

Петербург возьмет на себя формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой. Работникам ручного труда и механизаторам предоставят место для обогрева, а также хорошую форму.

К примеру, в Выборгском районе техника уже представлена в полном объеме. Всего в обороте 70 тракторов, 16 мини-погрузчиков, 11 единиц прицепного оборудования. В уборке дворов будут участвовать еще 40 мотоблоков марки «Нева» со сменным навесным оборудованием, 120 единиц техники – роторы, щетки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на работу с улучшенными условиями требуются дворники и механизаторы.