Россияне стали делать больше запросов на новогодние туры

Перед Новым годом туроператоры заметили, что граждане России стали больше интересоваться праздничными туристическими поездками. Спрос вырос более чем на 30%.

По данным Агентства Бизнес Новостей, раньше спрос был куда ниже. Эксперты считают, что ранее российские туристы относились к выезду за границу с подозрением. Причиной считается пандемия «COVID-19».

В этом же году многие российские туристы решили провести новогодний отдых за пределами своей страны. Самы популярный выбор - Турция и Египет.

Те, кто хотят отдохнуть в России, по информации российского союза туриндустрии, чаще всего путешествуют по городам - Петербургу, Новгороду и Сочи.