Смольный: на работу с улучшенными условиями требуются дворники и механизаторы

В Петербурге в сфере жилищно-коммунального хозяйства появилась необходимость в вакансиях «Работника ручного труда» и «Механизатора». Заявки возможно оставить на новом информационном сервисе ЖКХ.

Работник, желающий поступить на вакансию «Работник ручного труда» или «Механизатор» может сделать это с помощью районного жилищного агентства по телефону колл-центра. Есть также сайт уборкагорода.рф, на котором возможно оставить заявку, как сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Подать заявку на сайте можно круглосуточно, а позвонить можно с понедельника по четверг с 8:30 утра до 19:00. В пятницу прием завершается на полчаса раньше, в 18:30. В субботу центр работает до 16.

Желающим работать по специальностям предоставят специальные условия. Зарплата будет 49 и 77 тысяч рублей соответственно. Можно самостоятельно выбирать нагрузку от полставки до двух, причем весь объем будет оплачен. Есть еще и возможность ходить бесплатно на городские культурные мероприятия и получить высшее образование.

О проживании сказано, что, при отсутствии места жительства, работники будут жить в доходных домах в разных районах Петербурга.

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