Опять тройка: жители Петербурга оценили работу своего руководства

Петербуржцы оценили своих руководителей в опросе, и по мнению большинства жителей города, начальство выполняет работу лишь на 3,5 и 3,7 баллов.

Как стало известно из исследования, жители Петербурга ставят руководителям низкие оценки. Однако тут же они отметили личностные качества идеального начальника: это справедливость, умение воспринимать конструктивную критику адекватно, способность поддержать в трудную минуту и высокий уровень культуры, об этом сообщает Neva.Today.

Одобряют своих руководителей лишь 22% опрошенных. Однако занять руководящую должность самостоятельно хотели бы сразу 53%. Начальниками из них хотят быть более чем вдвое меньше – 20%.

Абсолютное большинство (82%) считает, что руководству необходимо советоваться с подчиненными при принятии особенно важных решений.