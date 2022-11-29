Из тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге могут сделать площадку для просвещения детей

Тюремный комплекс «Кресты» будет реставрироваться в течении пяти лет. После чего переоборудованные территории будут проданы на торгах.

Как сообщает МК в Петербурге, что именно появится на территории комплекса пока не известно. Эксперт аналитического агентства WMT Consult предполагает, что в помещениях бывшей тюрьмы вполне может расположится музей, гостиница или арт-пространство. Учитывая тот факт, что многие воспринимают это место как что-то запретное, оно может привлечь очень много туристов.

Эксперт также полагает, что в здания бывшего следственного изолятора было бы полезно приводить детей в воспитательных целях. Отмечается, что метод воспитания антипримером является одним из самых действенных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на реставрацию зданий легендарной тюрьмы в центре Петербурга уйдет не менее пяти лет.