Вместо магазинов H&M в Петербурге появятся точки отечественных брендов

Многие зарубежные бренды ушли с Российского рынка. Однако, данный факт дает возможность развиваться многим отечественным брендам. Таким образом большинство торговых помещений, в которых раньше располагалась крупнейшая розничная сеть по продаже одежды, займут отечественные бренды.

Агентство Бизнес Новостей сообщает, что по словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, на месте торговых точек H&M появятся магазина российских и некоторых других брендов.

На данный момент некоторые торговые площадки уже активно занимают российские бренды Melon Fashion Group и Lime, также магазины сети «Снежная королева» и турецкий бренд Koton.

Эксперт поясняет, что сроки открытия новых торговых точек обусловлено состоянием торговых площадей, а также важно учитывать сдается ли помещение полностью одному арендатору или его будут делить сразу несколько.

Напомним, что крупнейшая в Европе розничная сеть H&M существовала на российском рынке с 2009 года, однако в связи с геополетической ситуацией в стране, сеть приняла решение закрыть свой бизнес в России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе в ТРК “Лето” на месте ушедшего из России британского магазина Marks & Spencer свою точку откроет турецкий бренд Koton.