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Петербуржцы смогут увидеть новый эпизод телешоу про северную кухню

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© Фото: pxhere

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На телеканале СТС 3 декабря выйдет завершающий выпуск первого сезона тревел-шоу «100 мест, где поесть». Он будет посвящен кухни Заполярья.

Как передает МК в Мурманске, ведущий тревел-шоу «100 мест, где поесть», Александр Белькович, отправился в Мурманск и Териберку, чтобы поближе познакомиться с кухней Заполярья и по-настоящему ощутить местный колорит.

Александр попробует различные блюда из морошки, оленины, ягеля, кольского краба и даже из морских ежей. В поезде ресторатор также посетит Териберку, где он сможет окунутся в воды Северного Ледовитого океана и попытаться поймать популярное сияние.

Зрителей ожидает очень интересный выпуск.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что за последний год петербуржцы на 30% уменьшили свои расходы в непродовольственных магазинах, зато стали больше тратить на еду.

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