В Ленинградской области задержали третьего подозреваемого в нападении на пожилую женщину

В поселке Дубровка 27 ноября трое неизвестных совершили разбойное нападение на пожилую женщину в ее собственной квартире. Двоих из нападавших удалось задержать в тот же день.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около шести вечера, сломав замок на входной двери, в квартиру пенсионерки проникли двое мужчин и одна женщина. Потерпевшей угрожали ножом и требовали деньги, после чего все трое скрылись с места преступления.

Двоих подозреваемых задержали в тот же день, ими оказались 43-летняя женщина почтальон и ее 43-летний сожитель. На следующий день сотрудниками правоохранительных органов был задержан третий подозреваемый – 42-летний житель Ленинградской области. Сообщается, что ранее мужчина был судим за совершение имущественных преступлений.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пока пенсионерке угрожали ножом, соучастница преступления похитила из сумки потерпевшей 12 тысяч рублей.