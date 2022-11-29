На реставрацию зданий тюрьмы в центре Петербурга необходимо не менее 5 лет

Тюремный комплекс «Кресты» в центре Петербурга ожидает новая глава в его истории. Здания будут отреставрированы и территория комплекса получит новые функции.

Заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов в разговоре с ТАСС сообщил о том, что на реставрацию зданий тюремного комплекса понадобится не менее пяти лет.

Алексей отметил, что это уникальный объект, историческую часть которого ни в коем случае нельзя сносить. После реставрации комплекс будет приспособлен для современного использования.

По завершению работ бывший следственный изолятор будет передан в ДОМ.РФ на торги, после консультаций с властями, жителями города и потенциальными инвесторами территория получит новые функции.

Напомним, что «Кресты» признан памятником архитектуры. Комплекс был построен в 1890 году. Такое название было дано потому, что здания построены в форме крестов, которые соединены между собой зданием административного корпуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Литейном проспекте завершилась реставрация доходного дома Норова, в котором во второй половине XIX века жили Николай Некрасов и Николай Добролюбов.