Вторник в Петербурге ожидается без существенных осадков

Петербург остается под влиянием периферии антициклона. Погодные условия во вторник, 29 ноября, существенно не изменятся, в некоторых районах области возможен небольшой снег.

Как передает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в городе остается ниже климатической нормы и составит от -2 до -4 градусов в городе и от -1 до -6 в Ленобласти. Ветер юго-восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остается на отметке выше нормы и составит 778 мм ртутного столба.

Погода сохранится облачная с прояснениями, существенных осадков не ожидается. На юге области возможен небольшой снег.

В среду погода в Северной столице не слишком переменится, температура не опустится ниже -4 градусов, возможны осадки в виде снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что атмосферный фронт в Петербурге обеспечит город небольшим потеплением и осадками в виде снега.