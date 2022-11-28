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Почему многие любят сидеть нога на ногу пояснила психолог

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Психолог Татьяна Шустова поделилась с МК в Калининграде, объяснила, что положение ног выдает эмоциональное состояние человека. Психолог поясняет, что скрещенные ноги зачастую демонстрируют неуверенность или то, что человек чувствует в коллективе неуютно. Однако иногда подобная поза показывает, что человек стремится контролировать все вокруг себя.

Для того, чтобы оценить посыл позы, в которой сидит человек следует оценить позу в целом и понять не влияют ли внешние обстоятельства на то, как сидит человек. Например, если человек сидит с расставленными ногами и скрещенными на груди руками значит ему некомфортно и он ожидает «удара» от своего собеседника, поэтому принимает положение, в котором сможет выдержать атаку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в жители Северной столице более ответственно подходят к выбору психолога. Отмечается, что петербуржцы относятся с пониманием к тому, что труд хорошего специалиста кропотлив и поэтому не жалеют времени на поиски хорошего психолога для себя.

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