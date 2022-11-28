Фонд капремонта Петербурга вводит регулярные заседания попечительского совета

В Жилищном комитете спустя длительное время состоялось заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта. Проведение заседаний планируют сделать регулярными, это необходимо для того, чтобы повысить эффективность работы, а также позволить петербуржцам наблюдать за результатами проведенных Фондом работ.

Впервые с 2018 года в Жилищном комитете прошло заседание совета Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга, об этом Фонд сообщил в своей официальной группе «ВКонтакте». В заседании приняли участие депутаты Законодательного собрания и представители органов исполнительной власти. Чтобы повысить открытость работы и руководства Фонда, заседания планируют ввести на регулярной основе.

Председатель Жилищного комитета Олег Зотов заявил, что под руководством Дмитрия Шутова Фонд капремонта значительно повысил собираемость взносов, закончил до начала зимы большое количество проектов, а также запустил циркуляцию тепла в 100% домов.

Председатель Жилищного комитета также отметил, что повысить эффективность работ удалось благодаря тому, что Фонд капремонта строго контролирует организации подрядчиков, начиная от разработки проекта ремонта, заканчивая приемом выполненных работ.

Для поддержки Фонда капитального ремонта в период с 2023 по 2025 год из бюджета Петербурга будут выделены 6 миллиардов рублей на ремонт лифтов.