Новая модель iPhone может быть со скругленными краями

Новая модель iPhone будет окончательно разработана к концу третьего квартала следующего года. Однако некоторая информация о предстоящем проекте все же стала доступна.

Как передает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на инсайдера ShrimpApplePro, корпус iPhone 15 будет похож на iPhone 5s и будет иметь скругленные края.

Любителям техники Apple не стоит переживать о покупке, с помощью параллельного импорта модели новых смартфонов поступят в сетевые магазины России.

На рендере, созданным независимым дизайнером на основе данной информации видно, что у корпуса в блок камеры на задней панели будет более плавный переход.

Инсайдер также отметил, что флагман iPhone 15 будет выпущен в титановом корпусе и с USB-C. Другие версии телефона будут выпускаться с Lightning.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России начали снижаться цены на некоторые модели iPhone, в частности на модели 13-го и 11-го поколений.