Российский экологический оператор возьмет под контроль новогодние мусорные коллапсы

Начало 2022 года запомнилось петербуржцам, своим мусорным коллапсом на новогодние праздники. Чтобы не таких случаев не повторялось, Российский экологический оператор организует мониторинг работы региональных операторов по вывозу ТКО.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев рассказал телеканалу360 о том, что в России определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 85 субъектах. Всего на данный момент действует 182 региональных оператора. Традиционно в новогодние праздники в 1-2 регионах случаются сбои с вывозом коммунальных отходов. Для того, чтобы не допускать их, экологический оператор организует ежечасный мониторинг работы операторов по вывозу ТКО в новогодние праздники.

В качестве проведения мониторинга помимо прямой связи с региональными операторами, будет проводится мониторинг сообщений о происшествиях в сфере ТКО, а также анализ медийного поля, а именно СМИ и социальных сетей.

Специалист считает, что правильно выстроенный мониторинг поможет оперативно реагировать на все нарушения в сфере вывоза отходов и обеспечит жителям качественное оказание коммунальной услуги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что компании из сферы обращения с отходами начнут отчитываться о выбросах парниковых газов в атмосферу.