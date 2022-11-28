В конце ноября Петербург решил порадовать своих жителей небольшим потеплением

В начале рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки. Город находится под влиянием западной периферии антициклона, поэтому несмотря на мороз, температура воздуха в понедельник значительно выше, чем в прошедшие выходные.

Как передает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Северной столице сегодня, 28 ноября, опустится от -2 до -4 градусов, в области показатели немного ниже – от -1 до -6 градусов. Порывы юго-восточного ветра могут достигать от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо повысится и составит 777 мм ртутного столба, однако все равно будет существенно выше нормы.

День ожидается облачным, с неустойчивыми прояснениями. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега.

Вторник, 29 ноября, ожидается без существенных температурных изменений, со слабым снегом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что малоактивных атмосферный фронт принес с собой в город небольшое потепление.