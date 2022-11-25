Весной следующего года в Петербурге ожидают большой поток иранских туристов

В Смольном планируют привлечь больше туристов из Ирана. Налаживание связей с арабскими и турецкими странами связано с перезагрузкой туристического рынка.

Директор Санкт-Петербургского городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов заявил, что начиная с весны 2023 года поток туристов из Ирана может составить около 2 тысяч человек в неделю, эксперт отметил, что до пандемии из Ирана в Петербург прилетали порядка 6 тысяч туристов в неделю, об этом сообщает ТАСС.

На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые готовы осуществлять прямые рейсы из разных городов Ирана в Петербург. Для начала должно быть не менее шести рейсов в неделю.

Председатель комитета отметил, что работа по взаимодействию очень важна, потому что на международном туристическом рынке происходит перезагрузка. Турфирмы турецких и арабских стран отметили, что около 70-80% партнеров в Европе либо изменили работу в пандемию, либо прекратили ее вовсе. Эти факторы указывают на то, что рынок не может до конца восстановиться еще со времен пандемии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что портал SuperJob провел исследование, которое показало, какие города популярны у Российских туристов.