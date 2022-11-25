В Петербурге будет введен расширенный скрининг новорожденных

С начала 2023 года в Петербурге в два раза увеличится объемы скрининга новорожденных. Отныне обследование будут проводить не на 5, а на 36 генетических заболеваний.

Анализ все также будут брать в роддоме с помощью стандартного «пяточного теста». Медико-генетический центр Петербурга, на данный момент единственный во всем Северо-Западном Федеральном округе, обладает всеми необходимыми технологиями.

В Центре заранее подготовились к росту нагрузки, помимо закупа дополнительного оборудования в помещениях Центра провели ремонт. Для оперативного информирования и связи с родителями в случае выявления проблем создали специальную горячую линию.

Для каждого из 36 заболеваний разработан специальный курс лечения. Вмешательство врачей на ранних стадиях выявления болезни поможет сохранить здоровье ребенка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, в город привезли 378 ампул вакцины против гриппа.