Температура воздуха в городе достигла самого минимального показателя

Температура воздуха минувшей ночью в городе снизилась до -8,2. По Ленобласти самая низкая температура зафиксирована в Винницах, ночью там было до -16,7 градусов. С начала осени это самые низкие температурные показатели.

Ведущий специалист Центра погода «Фобос» Михаил Леус сообщает, что днем, 25 ноября температура воздуха в городе снизится от -4 до -6 градусов, по Ленобласти сегодня будет холоднее от -3 до -8 градусов. Ветер слабый, юго-восточный с порывами 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в сравнении с вчерашним днем значительно повысится и останется на отметке выше нормы – 772 мм ртутного столба.

Погода в городе сегодня сформирована западной периферией антициклона, поэтому днем будет облачно, с прояснениями. В Первой половине дня возможны осадки в виде снега, во второй половине дня без существенных осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу, 25 ноября в городе ожидается гололедица. В связи с этим в МЧС призвали жителей города быть аккуратными.