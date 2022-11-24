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В Фонде капремонта, объяснили какие подрядчики работают с объектами культурного наследия

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© Фото: Baltphoto

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Фонд капитального ремонта выполнял по состоянию на сентябрь 317 работ в 191 доме со статусом объекта культурного наследия. В Фонде объяснили, как отбираются подрядчики и сколько необходимо сделать для того, чтобы приступить к работе над домами-памятниками.

Важным критерием для отбора подрядчика, является наличие у организации лицензии Министерства культуры. Подготовка к ремонтным работам проходит в несколько этапов. Первым этапом является разработка проектной документации, а также проведение обследования конструкций и лабораторных исследований. Послойно расчищаются фасады здания, определяется состав исторических материалов штукатурки и краски, определяются структурные и химические свойства. Важно провести исследования на определение влажности конструкций и наличия грибка.

Такое большое количество исследований необходимо для определения технологии проведения ремонта. Составляется специальная ведомость, в которой учитываются все дефекты здания.

Для завершения работ проводят специальную комиссию, которая состоит из двух этапов: предварительного и окончательного. На предварительном этапе выделяют все недочеты, которые необходимо устранить. Затем, после исправления всех замечаний, подписываются все необходимые документы, которые потом возвращаются в Фонд капремонта, которым руководит Дмитрий Шутов, для последней проверки. В состав специальной комиссии входят представители Фонда, управляющей организации и администрация района. После проведения всех проверок документы передаются для оплаты.

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