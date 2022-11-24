Петербургский завод Nissan теперь под руководством НАМИ

Вопрос о передачи производственной площадки в Петербурге обсуждался еще в октябре 2022 года. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» стал полноправным владельцем петербургского автозавода Nissan.

По данным ЕГРЮЛ в учредительные документы были внесены изменения в среду, 23 ноября, передает Интерфакс. В собственность перейдут производственные и научно-исследовательские мощности японского автоконцерна Nissan в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

В НАМИ отметили, что обслуживание автомобилей Nissan, а также поставку запчастей берет на себя «АвтоВАЗ».

Важно отметить, что несмотря на передачу активов, в ближайший год за всеми сотрудниками японского автоконцерна Nissan будут сохранены их рабочие места.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Ленинградский судостроительный завод «Пелла» пытался через суд снять все кредитные обременения, но заказчик предъявил заводу иск в размере 824 миллионов рублей.