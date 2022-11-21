Жителей Петербурга предупредили о новых схемах мошенничеств

Ежедневно сотни петербуржцев становятся жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники придумывают огромное количество самых изощрённых способов, чтобы выглядеть убедительнее.

Как передает Neva.Today, мошенники, работающие по новой схеме представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании дела о массовой утечке банковских данных, которое проводится по поручению Центрального банка РФ.

Мошенники объясняют жертвам, что их данные могут быть среди скомпрометированных сведений, чтобы проверить правда это или нет, у человека пытаются уточнить его личные данные.

В случае, если жертва мошенничества начинает сомневаться, то ей на почту или в мессенджерах отправляют фотографии поддельных документов о проводимых расследованиях.

С помощью такой схемы мошенникам удается узнать не только название банка, но и все данные карты, которые необходимы для того, чтобы без труда совершать денежные переводы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ведущий конструктор петербургского НИИ отдал мошенникам 2,5 млн рублей.