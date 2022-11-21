  • 21 Ноябрь 2022
USD 22.11.2022 60.7379 0.3638
USD ММВБ 19:15 60.8200  
EUR 22.11.2022 62.1245 -0.3239
EUR ММВБ 19:15 62.2543  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Жителей Петербурга предупредили о новых схемах мошенничеств

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Ежедневно сотни петербуржцев становятся жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники придумывают огромное количество самых изощрённых способов, чтобы выглядеть убедительнее.

Как передает Neva.Today, мошенники, работающие по новой схеме представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании дела о массовой утечке банковских данных, которое проводится по поручению Центрального банка РФ.

Мошенники объясняют жертвам, что их данные могут быть среди скомпрометированных сведений, чтобы проверить правда это или нет, у человека пытаются уточнить его личные данные.

В случае, если жертва мошенничества начинает сомневаться, то ей на почту или в мессенджерах отправляют фотографии поддельных документов о проводимых расследованиях.

С помощью такой схемы мошенникам удается узнать не только название банка, но и все данные карты, которые необходимы для того, чтобы без труда совершать денежные переводы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ведущий конструктор петербургского НИИ отдал мошенникам 2,5 млн рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram