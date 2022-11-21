В Госдуме рассматривают возможность сделать 31 декабря выходным днем

Возможно жители России смогут спокойно подготовиться к празднованию Нового года. В Государственной думе рассматривают законопроект о выходном дне 31 декабря.

Как передает МК в Новгороде, Госдума рассмотрит новый законопроект о выходном дне 31 декабря. Речь о законопроекте ЛДПР, который внесли в ГД еще два года назад. Он получил положительное заключение правового управления нижней палаты и будет рассмотрен в первом чтении в декабре.

Многие эксперты считают, что выходной 31 декабря поможет жителям страны поддержать атмосферу праздника в такой непростой для всех год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что по оценке аналитика Татьяны Ерофеевой, петербуржцам предстоит потратить не менее 7 тысяч рублей на продукты для новогоднего стола. Стоимость продовольственной корзины выросла на 14%. В основном рост цен обусловлен высокой стоимостью импортного алкоголя и премиального сыра.