Россияне могут не платить за вывоз мусора пока они находятся в отпуске

Россияне, могут запросить перерасчет за вывоз мусора во время своего отсутствия. Для этого необходимо подать заявление в свою управляющую компанию.

Как передает телеканал 360, правительство приняло новое постановление, которое определяет порядок перерасчета за вывоз мусора. Теперь, если жители дома находятся в отпуске или уезжают куда-либо на длительное время, то они могут не платить за эту услугу. Ранее такая возможность была предоставлена только тем жителям, которые платят за вывоз мусора из расчета количества жильцов в жилом помещении. Временным отсутсвтием будет считаться период от пяти дней. Установить факт отсутствия можно будет например по показаниям счетчиков воды и электроэнергии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что почти 90% россиян исправно платят за вывоз мусора.