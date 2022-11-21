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В следующем году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

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© Фото: Telegram канал Александра Бельского

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Жители Приморского района жаловались на территорию рядом с Поклонногорским путепроводом. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский побывал там и убедился, что участок действительно необходимо благоустроить.

Как пишет Александр Бельский в своем Telegram канале, в районе Поклонногорского путепровода находится железнодорожный переезд, но перейти его не представляется возможным. Там нет тротуара, лежат доски, которые оставили там местные жители для удобства перехода, и много грязи вокруг. Если один человек может пройти, испачкавшись в грязи, то людям с колясками пройти просто невозможно.

Депутат сообщил, что в 2023 году муниципалитет обещает проложить там асфальт. Александр пообещал проконтролировать работу на этом объекте.

Также он выразил свою благодарность петербуржцам, которые сообщают о проблемах в своих районах, благодаря этому город преображается быстрее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории у станции метро «Озерки» появилось новое общественное пространство с велосипедными парковками и скамейками с навесом.

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