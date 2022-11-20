Воскресенье в Петербурге будет морозным и снежным

К Петербургу приближается юго-восточный атмосферный фронт, который сохранит минусовую температуру и принесет снег в некоторые районы города

Сегодня, 20 ноября, температура воздуха в городе составит от -3 до -5 градусов, по Ленобласти от -2 до -7 градусов, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», Михаил Леус уверяет, что данные показатели ниже климатической нормы. Ветер юго-восточный с порывами 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится, но останется выше нормы – 764 мм ртутного столба.

Небо в городе будет затянуто плотными облаками, в некоторых районах города пройдет небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Северной столицы призвали быть осторожными и предупредили о возможном гололеде на дорогах. Особую опасность представляют дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог.