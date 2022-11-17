Не менее четырех человек получили серьезные травмы на скользких улицах Петербурга

Коммунальщики и жители Фрунзенского района не были готовы к ночным заморозкам. Несмотря на то, что лед продержался на улицах меньше суток, некоторые жители остро ощутили на себе его наличие.

По данным «Гражданина и Закона Петербурга», в среду, 16 ноября на улицах города пострадало четверо человек. В основном это пожилые люди.

За сутки сразу трое женщин пострадали на улицах Фрунзенского района. После падения на улице Олеко Дундича, госпитализировали 69-летнюю пенсионерку с переломом обеих лодыжек голени. В том же районе на Бухарестской улице, 83-летняя женщина получила травму, у нее закрытый перелом шейки бедра. На Будапештской улице упала 58-летняя женщина, но отделалась ушибами бедра и плеча.

В Выборгском районе зафиксировали один случай травмирующего падения на скользкой дороге, с растяжением голеностопа в больницу отправился 40-летний мужчина.