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Какие правила нужно соблюдать во время Рождественского поста рассказали петербуржцам

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Рождественский пост в этом году начинается 28 ноября. Однако для того, чтобы придерживаться поста необходимо соблюдать некоторые правила и понимать, что некоторым людям соблюдение поста может навредить.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал МК в Петербурге, о том, что пост может стать хорошей передышкой для организма. Здоровому человеку ограничение не навредят некоторые ограничения в рационе питания. Людям, которые имеют проблемы с системами ЖКТ и сердечно-сосудистой, а также страдающим диабетом, нельзя лишать себя важных источников полезных веществ.

Эксперт подчеркнул, что к посту нужно подходить с умом и предварительно подготовить организм. Резкая смена рациона может быть чреватой последствий, поэтому даже заканчивать пост следует плавно, постепенно возвращая в рацион молочные продукты, яйца, рыбу и птицу.

Стоит помнить о том, что только правильное соблюдение поста может принести пользу организму и укрепить иммунитет.

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