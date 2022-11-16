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Роструд возьмет на контроль вопрос сохранения рабочих мест за мобилизованными

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что вопросу о сохранении рабочих мест следует уделить особое внимание. Таким образом ответственность за исполнение поручения от правительства лежит на Роструде.

Как передает МК в Новгороде, премьер-министр отметил, что все мобилизованные должны знать, куда им следует обращаться по поводу сохранения рабочего места. Для качественного обеспечения прав мобилизованных сотрудников глава правительства настоятельно рекомендовал главе Роструда Михаилу Иванкову «реагировать жестко».

Напомним, что от правительства вышло постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест за всеми, кто был мобилизован с 21 сентября 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судившийся с военкоматом петербуржец выиграл дело.

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