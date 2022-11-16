На Бирже начнут продавать испорченные продукты

Продукты питания с истекшим сроком годности начнут продавать специальным организациям для переработки. Данная программа будет реализовываться Российским экологическим оператором и магазином «Магнит».

Как передает телеканал 360, в стране ежегодно образуется около 16 млн тонн пищевых отходов, они являются источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Российский экологический оператор совместно с «Магнитом» разработает новый подход для реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Программу планируют реализовать на Бирже Вторичных материальных ресурсов.

Подразумевается, что в дальнейшем все розничные сети смогут продавать испорченные продукты ответственным переработчикам через электронную торговую площадку. Продукция будет направленна на переработку для дальнейшего производства удобрений и кормов для животных. Данная программа позволит значительно сократить объем отходов и продлить жизненный цикл продукции.