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На вакансии дворников откликнулось 1677 петербуржцев

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге ощутили острою нехватку специалистов по уборке снега. Правительство города решает эту проблему повышением заработных плат, что очень радует петербуржцев.

В этом сезоне специалистам по уборке обещают достойную заработную плату. Зарплата дворников начинается от 49 тысяч рублей за одну ставку, а механизаторов от 77 тысяч рублей. Учитывая, что можно брать до 1,5 ставок, зарплаты дворников могут достигать до 73,5 тысяч рублей, а механизаторов 115 тысяч рублей. Улучшение условий труда откликнулись в сердцах петербуржцев и за последние две недели на вакансии откликнулись 1677 петербуржцев. Из них 858 на дворников и 819 на механизаторов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Смольном рассказали какие условия готовы предоставить специалистам по уборке снега. По оценке главы жилищного комитета на этот зимний сезон нужно около 4,5 тысяч человек на уборку города. Для того, чтобы удовлетворить работников будет не только повышена заработная плата, но и созданы помещения, в которых они смогут пообедать, отдохнуть и отогреться в течение дня.

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