Фонд капремонта за девять лет выполнил почти 20 тысяч работ в Петербурге

Фонд капитального ремонта Петербурга 15 ноября отметил свой девятый день рождения. В связи с этим событием в организации под руководством Дмитрия Шутова подвели итоги своей деятельности.

ФКР был зарегистрирован как юридическое лицо в 2013 году. С тех пор был завершен 19461 вид работ. Как сообщили в Фонде, среди них – ремонт крыш, фасадов, обновление инженерных систем.

За девять лет было проведено 746 аварийно-восстановительных работ, обновлены почти 11 тысяч инженерных систем, заменены лифты в 2,9 тыс. домов, отремонтировано 3,4 тыс. крыш, а также завершены работы на 1,5 тыс. фасадов.

В Фонде капремонта также поблагодарили собственников, которые регулярно платят взносы.