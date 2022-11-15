Губернатор Ленобласти дал поручение заменить жителям старые газовые плиты

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил заменить жителям старые газовые плиты и колонки. Данный вопрос обсуждался с руководством газовых компаний Петербурга.

Как передает Онлайн47, на данный момент в регионе у 15% жителей многоквартирных домов и у 28% жителей частных домов нет договоров на обслуживание газового оборудования. Это повышает риски возникновения аварийных ситуаций, в которых могут пострадать люди и их жилье. Также при отсутствии договора газоснабжающая организация имеет право остановить подачу газа.

Вопрос газоснабжения обсуждался 8 ноября во время рабочей встречи главы региона с руководством компаний «Газпром газораспределение Ленобласть» и «Газпром межрегионгаз Петербург».

Помимо этого глава региона поручил увеличить поддержку жителей при замене старого оборудования на новое. Перечень организаций, с которыми жители Ленобласти могут заключить договор, опубликован на сайте Госжилнадзора.