Петербуржцам советуют не лезть к зайцам заблудшим в город

В последнее время из-за того, что жилая застройка происходит близко к местам обитания диких животных, их все чаще стали замечать в городе. Жителей Петербурга призвали быть осторожными и не трогать диких животных, чтобы не оказаться в травмпункте.

Как передает Neva.Today, поздней осенью животные начинают готовиться к предстоящей зиме. Многие из них, например лисы, находят пропитание в мусорных контейнерах рядом с жилыми домами. Зайцы же стараются найти еду в скверах, посаженных рядом с жилыми домами.

В росприроднадзоре предупредили, что несмотря на свой безобидный вид, зайцы обладают сильными задними лапами с острыми когтями, если животное почувствует угрозу, оно может покалечить. По этой причине не стоит пытаться помочь зверю найти пропитание. Лучше уделить внимание скорости на дорогах, потому что шустрый зверек может случайно оказаться под колесами автомобиля.